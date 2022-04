¡Fuertes declaraciones! Janet Barboza no se quedó callada y decidió responderle a Magaly Medina, quien en la última edición de su programa aseguró que los distintos programas de América TV seguro “le lavarían la cara” a Aldo Miyashiro y Oscar Del Portal, luego de ser ampayados siendo infieles a sus respectivas esposas.

Frente a ello, la conductora de “América Hoy” dejó en claro que nunca ha mentido en la pantalla chica para justificar el mal comportamiento de algún personaje de la farándula, por más amigo que sea.

“Nunca me han visto frente a una pantalla mintiendo, intentando lavarle la cara a alguien, y eso en muchas oportunidades me ha traído discrepancias y no es muy bien visto o aceptado que alguien sea directo y sincero, y yo lo he sido. A todos los he medido con la misma vara y nadie puede decir lo contrario, porque no hay imágenes donde yo esté apañando cualquier tipo de situación”, comenzó diciendo.

En ese sentido, la popular ‘Rulitos’ no dudó en mandarle su chiquita a la figura de ATV, quien también habría manifestado que Janet “apañó” de alguna forma las distintas infidelidades que cometió Christian Domínguez.

“Se habla mucho de Christian Domínguez, eso pasó hace tres años. En su momento se le dijo todo lo que tenía que decirse, perdió oportunidades laborales. Cuando él trabajaba en otro canal y yo también, él fue separado de ese programa y yo entré a reemplazarlo en la conducción. Yo he sido su mayor crítica. A mi nadie me puede acusar de lavarle la cara, algo que si hacen otras personas cuando detestan a un personaje, cuando ven que esta persona hace bien su trabajo, intentan menoscabar su credibilidad, conmigo no va a pasar eso”, finalizó.

