Alfredo Zambrano decidió tomar cartas en el asunto y frenar las referencias que le hacía Janet Barboza en las que lo comparaba con un “pingüino” y dejaba entrever que tenía infidelidades en su haber, por ello el notario le mandó una carta notarial a la ‘retoquitos’.

En la carta notarial, Alfredo Zambrano fue muy claro: “Dirijo a usted la presente, con respecto a la realización de las publicaciones y declaraciones realizadas en distintos medios de prensa nacional, en los que se refiere a mi persona de manera agraviante, refiriéndose a mi persona a nivel nacional como “pingüino”, además de atribuir a mi persona conductas difamatorias y ofensivas (infidelidades) que perjudican mi honor y buena reputación”.

Fue así como se le anunció a Janet Barboza que tenía 24 horas para rectificarse, pero la ‘retoquitos’ esperó hasta el final de su programa ‘América Hoy’, para referirse al tema.

Utilizó unos cuantos minutos para disculparse con el público, pero no directamente con Alfredo Zambrano: “Quiero que me den dos minutos más porque creo que sí es importante que dé mi descargo, porque es un tema importantísimo. Quiero decirles a todos los pingüinos del Perú que me perdonen, que no fue mi intención, por favor pingüinitos hermosos, la verdad no tiene nada que ver con ustedes, yo me refería al pingüino de Batman”.

