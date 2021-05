La conductora Janet Barboza le respondió a Johana Rodríguez luego que la esposa de Toño Centella pidió que no le “den consejos ni advertencias” sobre su reconciliación con el artista.

Durante el programa “América Hoy” del viernes 28 de mayo, la ‘rulitos’ admitió que tiene un mal concepto de los infieles:

“Quiero decirle algo a Johana, yo honestamente, a ver, ayer lo dijimos aquí en el programa y definitivamente nadie va a juzgar a nadie, quien esté libre de pecado que tire la primera piedra. Yo no tengo buen concepto de las personas que son infieles y que son desleales porque creo que no es necesario engañar, mentir, en fin, todo lo hemos visto, eso es un punto y aparte”, expresó.

Janet Barboza reiteró su amistad con Toño Centella y lamentó que haya tenido que pasar por esta situación con su esposa: “Toño Centella es mi amigo, chicos, yo lo conozco hace muchísimos años y lo he visto patalear, lo he visto trabajar a brazo partido para construir el imperio que él un día tuvo y hoy no tiene. Y yo como amiga, si veo que algún amigo o alguna amiga está pasando lo que Toño, lo siento mucho, yo voy a apechugar y sí pues, voy a decir que los hombres que son buenos y las mujeres que son buenas, no merecen que los engañen”.

“Si eso a Johana no le ha gustado, lo lamento mucho, Johana, hazte fama y échate a la cama, dice el dicho. Yo de verdad espero, de verdad espero, Johana, que si se les vuelve a acabar el amor, no engañes a mi Toño Centella, es lo que siento porque es mi amigo, yo lo quiero mucho y es un ícono popular, la gente también lo quiere”, concluyó la ‘rulitos’.

Fuente: América TV

