Janet Barboza habló en exclusiva para un diario local donde contó más detalles del nuevo amor de su compañera en América Hoy, Ethel Pozo. Y es que según trascendió en los últimos días, la hija de Gisela Valcárcel estaría en ‘saliditas’ con Julián Alexander, hermano de Michelle Alexander.

El diario Trome conversó con la popular ‘Rulitos’ donde destacó que su compañera en el matinal de América se encuentra muy contenta e ilusionada.

“Ethel está guardando muy bien el secreto si es verdad. Cuando leí los rumores le pregunté a Ethel y no me dio mayores detalles, a nadie del equipo, pero me parece que Melissa Paredes sabe algo si es verdad”, sostuvo.

“Te puedo decir que está muy feliz, con los ojitos brillantes y por supuesto seguiré investigando porque con la curiosidad no me quedo”, añadió.

Por otro lado, la exreina de las ‘Movidas’ reveló que su mamá pudo superar al temible Covid-19 y se encuentra recuperando.

“A Dios gracias se recuperó, es una guerrera, imagínate…estamos felices, hay mucha tranquilidad. Las persona que se infectaron se recuperaron satisfactoriamente y agradeciendo a Dios por eso”, concluyó.

VIDEO RECOMENDADO

Dayanita cuando Jorge Benavides amenaza con contratar a la “Uchulú”

Dayanita cuando Jorge Benavides amenaza con contratar a la “Uchulú”: “Nadie va ser como yo” | OJO

TE PUEDE INTERESAR