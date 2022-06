Fuertes declaraciones. Janet Barboza fue puesta en aprietos por los conductores de “América Hoy” al ser consultada sobre su actual relación con Miguel Bayona, con quien ya tiene más de 4 años, pero quien hace más de un año se encuentra en Estados Unidos sin poder retornar al Perú.

“Yo creo que cada quien tiene sus tiempos para hacer sus cosas conforme le apetece. En honor a la transparencia, si una pareja se ha separado y quiere que no hayan problemas, pues envían un comunicado, y a quien no le provoca, pues no lo hace”, comenzó diciendo la conductora, lo que despertó la alerta en sus compañeros de programa.

En ese sentido, al ser consultada insistentemente sobre si aún mantiene un romance con el empresario, la popular ‘Rulitos’ confirmó que no se encuentra atravesando un buen momento a nivel amoroso.

“Mi relación no está en su mejor momento porque tengo a una persona que está lejos y que no lo veo hace un año, y que antes de eso tampoco estábamos en un lecho de rosas, siempre lo he dicho. Disfrútenlo, no la estoy pasando bien, que les haga feliz”, finalizó diciendo Barboza.

Janet Barboza sobre su relación con su novio en América hoy

