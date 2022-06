Fuertes declaraciones. Susy Díaz no se calló nada y se refirió al proceso de divorcio que vienen enfrentando Florcita Polo y Néstor Villanueva. Y es que la exvedette sorprendió a propios y extraños al mencionar que ninguno de sus dos nietos extrañan a su padre.

Todo se dio en la última edición de “América Hoy”, cuando le consultaron a la excongresista sobre la última publicación que realizó su hija en su cuenta de Instagram sobre los padres ausentes.

“Mira, mi nieto el mayor me ha contado muchas cosas como que no ven a Néstor como padre. Mis niños no lo extrañan, yo creo que lo extrañaría si lo hubieran tratado con un amor”, comenzó diciendo Susy.

Incluso, la exactriz cómica reveló que su nieto el mayor tiene miedo cuando mencionan al cumbiambero. “Cuando lo mencionan es como si mencionaran al ‘cuco’ y tiembla. No solo mi nieto el mayor, sino también mi hija. La psicóloga me ha dicho que si él no quiere ver a su papá, que no lo obliguen”, finalizó diciendo Susy Díaz.

