¡Fuertes declaraciones! La actual conductora de “Esto es Guerra”, Jazmín Pinedo, tuvo una entrevista exclusiva con Trome y reveló detalles de su vida sentimental, como el rompimiento con Gino Assereto y también de su inesperada salida de Latina Televisión.

Y es que la popular ‘Chinita’ se refirió puntualmente a las palabras dichas por Karen Schwarz en ‘Mujeres al Mando’, quien aseguró que extrañaba a Jazmín como compañera de conducción.

La expareja de Gino Assereto, aseguró que no tiene amigos en el mundo de la televisión. En ese sentido, aclaró que nunca habría existido una amistad entre ella y la esposa de Ezio Oliva.

“Tengo un par de amigos. Maricris Rubio es casi mi hermana y la adoro. Ella ya no está en televisión, pero tenemos una magnífica relación. No es que tenga muchos amigos en televisión, tengo amistad con varias personas, pero de ahí a llamar amigo o hermana del alma a alguien, no”, precisó Jazmín.

Asimismo, la exchica reality precisó que las lágrimas de Karen habrían sido por su etapa de embarazo, donde uno se vuelve más vulnerable y sensible.

“Fue casi un año conduciendo juntas, ha habido una buena relación. Además, ella está sensible por el embarazo”, señaló la conductora.

