Jazmín Pinedo sorprendió a sus seguidores de Instagram al realizar un importante cambio relacionado a su trabajo en “Esto es guerra”.

Y es que en su biografía, antes Jazmín Pinedo mostraba orgullosa que era la “conductora de “Esto es guerra””, sin embargo esto ya cambió.

Actualmente solo se lee “conductora de TV”, es decir, la “chinita” borró el nombre del reality en medio de los rumores que indican que no regresaría a la conducción.

“En el caso de Jazmín hay un detalle que me dicen mucho, no me consta, pero igual se los comento... Ahí donde dice conductora de TV, antes decía según los fans, “conductora de “Esto es guerra”, y muchos se han percatado del reciente cambio en su perfil personal”, explicó el periodista Samuel Suárez en Instarándula.

“¿Ya no veremos más a la chinita al frente del programa de competencia?”, preguntó.

Foto: Instagram Jazmín Pinedo

