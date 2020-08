Jazmín Pinedo y su expareja Gino Assereto se enfrascaron en una guerra de canto en el programa “Esto Es Guerra”, cuando este le dedicó el tema “Me va extrañar” del cantautor, Ricardo Montaner.

El tema sorprendió a Jazmín Pinedo en su propio cumpleaños, al punto que se mostró con la boca abierta y por ello decidió “devolvérsela”, pidiendo una canción para dedicársela a Gino Assereto.

La popular “chinita” apostó por el tema “Me vas a extrañar” de la orquesta N’ Samble, pero Gino Assereto le dijo que todo era un juego y decidió contarle “Día de Suerte” de Alejandra Guzmán.

Seguidamente, Gino Assereto dijo: “Tú dices: me vas a extrañar, ¿Tú no me extrañas?”, sin imaginar la respuesta de Jazmín Pinedo.

La conductora de Esto Es Guerra lo “choteó” diciéndole: “No, yo te tengo cerca, lo que pasa es que te tengo cerca pues. No te puedo extrañar porque si no te tuviera cerca, te extrañaría (…) la gente no nos entiende, pero nosotros nos queremos un montón”.

Recordemos que Jazmín Pinedo y Gino Assereto decidieron terminar su relación hace tiempo y desde entonces mantienen una buena comunicación.

