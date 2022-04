La conductora Jazmín Pinedo se pronunció luego que el programa “Amor y fuego” dejó entrever que estaba nuevamente enamorada de un misterioso hombre con el que se lució en las redes sociales.

“¿Quién es Raúl Vargas?”, le preguntaron a la ‘chinita’ en Instagram Stories luego del reporte del programa de espectáculos. “No se llama Raúl Vargas, se llama Raúl Vegas. No pertenece a este medio y es mi mejor amigo hace muchos años. Y sí tiene novia, pero no soy yo... Lo que a mí me gustaría saber es de dónde sacan que se nos ha relacionado antes? Agradecería un poco más de investigación”, fue la contundente respuesta de Jazmín Pinedo.

“Y si así te gustara alguien, no nos vas a decir”, señaló otro usuario. Jazmín Pinedo admitió que, en efecto, de ser el caso, no publicaría la foto de una persona que le gusta, pero aseguró que no se esconderá cuando esté enamorada.

“¿Te imagínas si yo digo que alguien me gusta? Si así, ahorita que nadie me atrae, que nadie me interesa, no puedo ni ver a mis amigos, o sea, ¿que yo misma voy a subir a mi TikTok la foto de un chico que me gusta? No pues”, dijo la ex de Gino Assereto.

En ese sentido, la ‘chinita’ aseguró que está soltera: “Les contaré cuando tenga una relación porque no me voy a esconder! Pero estoy solterísima!!! Y me siento plena así! Tan raro o malo es estarlo?”, escribió.

Fuente: Instagram @jazminpinedo

