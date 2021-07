La conductora Jazmín Pinedo se pronunció sobre el proceso legal que está llevando con Latina Televisión luego que, días atrás, el canal aseguró que había ganado el juicio pese a que todavía está en primera instancia.

“No sé exactamente por qué, pero se ha desinformado a la gente de una manera... con mala intención”, fueron las primeras palabras de Jazmín Pinedo en “Reinas del Show”. Además, lamentó estar enfrentada legalmente al canal en el que trabajó.

“Efectivamente yo estoy en un proceso legal con mi excanal, con el dolor de mi alma porque aun hay muchísima gente ahí a la que quiero muchísimo, pero también siento que hay personas que tienen ganas de hacer daño”, explicó.

“Esto no ha terminado, en primera instancia, efectivamente, ellos han ganado. Entiendo que en primera instancia ellos van a proteger a la empresa privada, pero yo pienso llegar hasta el final y hasta el final es al Poder Judicial, donde quiero, espero... porque confío además de que sé que no he hecho nada malo y cumplí mi contrato hasta el último día”.

La ‘chinita’ reveló que Latina Televisión le dio una bonificación por terminar su contrato de “forma exitosa y cumpliendo a cabalidad cada norma”.

“A mí me dieron esa bonificación al final de mi contrato porque yo cumplí hasta el final, sin embargo hay una cláusula de la que se están agarrando para hacer todo este proceso y es válido, yo entiendo, pero siento que hay mucho interés de hacer público esto, no sé con qué intención, no sé ni siquiera si es el propio canal o se trata de una persona en específico, pero yo estoy aquí y si alguien quiere verme mal, se equivoca porque lo que han hecho es despertar al león y eso no es bueno para nadie”.

En ese sentido, Jazmín Pinedo advirtió que si la siguen provocando, contará varios detalles de su salida del canal: “Yo sé que no he hecho nada malo y tengo la cabeza arriba porque me he portado súper bien. Hay un montón de cosas que estoy guardándome aquí, hay un montón de cosas que me estoy quedando, hay un montón de cosas que no estoy diciendo y recomendaría que no me provoquen, porque si no las voy a decir”.

