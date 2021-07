Samuel Suárez opinó sobre la supuesta bronca que existiría entre Jazmín Pinedo y Karen Schwarz. Él formó parte de “Mujeres al Mando” en Latina cuando ambas eran las conductoras.

El periodista de “Instarándula” reveló que la relación entre Jazmín Pinedo y Karen Schwarz era buena y al parecer se llevaban bien, pues nunca se ganaron con alguna pelea entre ambas.

“Yo trabajé en el área periodista en la época de Karen y Jazmín y me sorprendió que Rodrigo dijera que hay una broma y la verdad yo nunca me he ganado con un pase entre ellas. No me van a dejar mentir los productores, nunca fue un tema eso”.

Incluso, Samuel Suárez dijo que siempre pensó que ellas eran amigas, pues Jazmín Pinedo iba a comer a la casa de Karen Schwarz.

“Es más, yo siempre he pensado que eran una especie de amigas, no mejores amigas, pero sí amigas porque me enteraba que Jazmín iba a comer a la casa de Karen o cuando terminaba el programa ellos iban a la oficina y nos metíamos unos chismesitos. Los chismesitos con Karen y Jazmín ahí en la oficina eran todo en la vida, esa lengua viperina de la china es terrible”.

Finalmente, Samuel Suárez dijo parecerle extraño que Jazmín Pinedo no respondiera la publicación de Karen Schwarz, quien descartó enemistad entre ambas.

“Es extraño que Karen aclare el tema y la china no aclare. Si Karen en consciente que tienen una bronca, yo no le etiquetaría. Me parece muy extraño que Jazmín no salga a aclarar este tema y deja muy mal a Karen, entonces ¿qué pasa ahí? O a Jazmín le gusta que especulen una broca ahí”.

