Jazmín Pinedo no dudó en responderle nuevamente a Magaly Medina, quien afirmó en la última edición de su programa que sería el propio canal de América TV quienes querrían “destruirla” y por eso estaría utilizando a la modelo.

Frente a ello, la exchica reality le pidió a la popular ‘Urraca’ que no se victimice y le eche la culpa a su casa televisora, pues ella solo le está exigiendo que no les falte más el respeto.

“Decirle a mi tía, con cariño, que no se victimice más, que no le miente a la gente, que no manipule la información. Nadie la quiere destruir. Usted ve a una mujer joven exigiendo respeto, si usted me respeta, va a obtener lo mismo de mi”, comenzó diciendo.

Por otra parte, Pinedo cuestionó que Magaly haya señalado que siempre ha defendido a distintas mujeres violentadas, cuando por otra parte ha “manchado la honra” de otras tantas.

“Ella dice que ha defendido a las mujeres, eso es mentira, defiende a las mujeres que les da rating, no a todas. Si ponemos en una lista a las mujeres damnificadas, son muchas más, Brunella Horna, Gisela Valcárcel, Ethel Pozo, Melissa Loza, Tilsa Lozano y muchas más. No sea mentirosa, ningún canal está yendo en contra de usted”, finalizó.

Jazmín Pinedo responde sobre el "complot" que mencionó Magaly Medina

TE PUEDE INTERESAR

VIDEO RECOMENDADO