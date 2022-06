Jazmin Pinedo salió con la espada desenvainada para responder a Magaly Medina, quien criticó su reciente entrevista con Jefferson Farfán. Incluso, la ‘Urraca’ la comparó con Gisela Valcárcel.

“Yo no soy un objeto y no necesito ponerle un lazo”, comenzó diciendo la ‘Chinita’, luego de que Magaly Medina dijera que prácticamente se estaba “gileando” a la ‘Foca’ durante su entrevista para América TV.

“Ella dice que yo me estaba ‘gileando’ a Jefferson Farfán. Claro, yo voy a ‘gilear’ con la cámara encendida. ¡Qué desactualizada la veo respecto al ‘gileo’! Por qué no le consulta a su esposo por allí que le actualiza mejor”, respondió.

Jazmin Pinedo también recordó que cuando Magaly quiso entrevistar a Farfán, él no aceptó: “Yo no tuve que pagar un pasaje a Rusia y no tuve que humillarme a que me digan que salga por donde entré. ¿Viajar hasta allá por eso? Eso si es ponerse un moño”.

“Yo no le voy a pedirle que deje de hablar de mi, al contrario, siga, que yo estaré aquí todos los días de lunes a viernes para responderle”.

