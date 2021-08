¡Fuertes declaraciones! Jazmín Pinedo no pudo aguantar la nostalgia al recordar su relación con Gino Assereto y reveló que fue un duro y complicado momento al tomar la decisión de separarse.

Y es que la integrante de ‘Reinas del Show’ le reveló a Gisela Valcárcel detalles inéditos de lo que fue su ruptura con el padre de su hija, sin embargo, no pudo evitar emocionarse.

“Ella tiene 4 millones de seguidores, la semana pasada yo le deseé suerte en el amor y quiero que la tenga por supuesto. Claro, no en la Academia, pero yo quiero lo mejor para ella por su puesto”, comenzó diciendo la ‘Señito’.

“Cuando nosotros decidimos separarnos, sí fue una decisión bien dolorosa y bien dura. A muchas mujeres les avergüenza decir que están separadas, pero no tiene nada de malo...”, expresó la exchica reality.

“Yo desde que me separé me juré no volver a hacer planes, duele hacer planes y que no funcione. Hay días en los que yo necesito a alguien que me reponga”, agregó bastante nostálgica la popular ‘Chinita’.

TE PUEDE INTERESAR