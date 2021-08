La colombiana Milena Zárate confirmó que terminó con su pareja, Augusto Barrera, luego que él le hizo una escena de celos por su bailarín de “Reinas del show”, Oreykel Hidalgo.

Durante la séptima gala de “Reinas del show”, se mostró un video de la academia del reality, donde se observa la frustración de Milena tras la pelea con su pareja:

“Ese cambio de bailarín con Oreykel me ha traído problemas porque terminé con Augusto”, dijo Milena Zárate. La colombiana contó que el pasado lunes, pidió a su pareja que lleve a Oreykel a su casa, pero el futbolista no quiso y le hizo una escena de celos.

“Yo ya soy una mujer bastante grande y creo que si la persona que está conmigo no me valora y no respeta mi trabajo, creo que yo necesito un hombre que me apoye, que me dé ese impulso de yo seguir adelante, a mí me gusta actuar, me gusta cantar, bailar, y es algo que es mi vida, es mi carrera. Y si la persona que está conmigo no lo puede entender por celos absurdos, porque ni siquiera he dado un solo motivo, nosotros con Oreykel nos conoces hace mucho tiempo”, explicó Milena Zárate a Gisela Valcárcel.

La colombiana comentó que su pareja se molestó porque Oreykel tiene fama de “mujeriego”: “No quiere que baile con un bailarín que tiene la fama que ha creado Oreykel así como de mujeriego”.

