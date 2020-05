Jazmín Pinedo no pudo aguantar las lágrimas en la última edición de “Esto Es Guerra”. ¿Cuál fue el motivo? Resulta que su expareja, Gino Assereto confesó en vivo que no puede ver a su hija - fruto del amor con la ‘chinita’ - debido a la pandemia del coronavirus.

Pinedo, al ver que Gino se quebró en el programa, le dedicó emotivas palabras y le prometió que pronto estarán juntos otra vez: “Eres un papá maravilloso (...) tienes dos princesas que te están viendo en este momento, que te aman con todo su corazón y lo único que tengo que decirte es que eres un valiente. Te agradezco”.

Esta secuencia del programa se volvió viral rápidamente y muchos fans le mandaron mensajes de aliento a la expareja, la cual anunció su superación en enero del 2020.

Horas después, la conductora de EEG se pronunció por este dramático momento:

“Estaba leyendo sus mensajes y quiero agradecerles. Se pasaron de lindos, agradezco todo su cariño hacia mí y hacia mi familia. Perdóneme mi sensibilidad. No voy a poder retuiretar a todos porque me veo muy fea llorando. Los amo con todo mi corazón”; dijo en un video compartido en Instagram.

Gino Assereto había comentado que se acercó a la casa de su hija, pero solo para verla por la ventana: “Ayer fue a verla de lejos porque no me atreví a entrar a la casa y se puso a llorar porque no podía darle un beso”.

