Jazmín Pinedo dio una conferencia de prensa y fue consultada por un posible regreso amoroso con Gino Assereto, ahora que se le ve pasando mucho tiempo juntos y hasta haciéndose bromas.

Jazmín Pinedo reconoció que tiene una buena relación con Gino Assereto y que siempre serán familia.

“Es normal, nosotros hemos tenido una relación larga, ahora somos amigos, equipo, familia. Mantenemos una relación linda gracias a Dios. No es fácil mantener una relación y entre todos nos apoyamos”, respondió.

Además, dijo desconocer qué les pasará en un futuro, pues cada quien está en sus propias cosas y no están pasando eso.

“Antes de tomar la decisión de separarme, fue una decisión dolorosa y yo a Gino lo quiero un montón, es un hombre bueno, pero ahora estamos en circunstancias que no sé, por algo no estamos juntos. Creo que eso lo sabrá Dios. Yo no tengo la decisión de mis manos. Es más, ni siquiera hablamos entre nosotros de eso y cuando vemos los titulares, hasta nos da roche vernos”, señaló.

