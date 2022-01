Hace unos días, la ’chinita’ Jazmín Pinedo sorprendió a todos al revelar que mantiene una buena relacion con su expareja Jesús Neyra y por ese motivo no duda en saludarlo cada vez que se lo encuentra.

La conductora del bloque de espectáculos de América TV contó que ella y Jesús tras reencontrarse se abrazaron por el cariño que se guardan, pero se alejaron por temor a ser grabados.

“En el malecón de Barranco estaba corriendo y me encuentro con mi ex Jesús. No me acuerdo qué fecha importante era, y nos abrazamos y dijimos ‘suéltame, nos van a grabar’”, comentó durante su programa.

Por otro lado, la exintegrante de ‘Esto es guerra’ también confesó que suele llevarse bien con sus exparejas, tal es el caso de Gino Assereto y el actor Jesús Neyra. “Por ejemplo, me llevo bien con el papá de mi hija. Yo he tenido tres enamoraditos y me llevo bien con dos”, añadió.

Gino Assereto abandonó en Año Nuevo a Jazmín Pinedo

La ‘chinita’ reveló que pasó el año nuevo durmiendo y culpó a Gino Assereto por ello: “Me levanté a las tres de la mañana, estaba sola, mi hija durmiendo y Gino se había largado”.

Antes de ello contó que ella tenía una reunión con sus amigos y que no fue porque quería pasar el año con su “gordita” por lo que le pidió a Gino que la despertara, pero él no lo hizo.

TE PUEDE INTERESAR