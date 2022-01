El futbolista Rodrigo ‘Gato’ Cuba estaría saliendo con Alexandra Venturo, la mejor amiga de Natalie Vértiz. A propósito, Yaco Eskenazi expresó su deseo de que todo prospere entre ellos, pues el jugador recién se separó de Melissa Paredes, mientras que Jazmín Pinedo coincidió con él.

“Uno no está para darle consejos a nadie, al final cada uno es un mundo distinto y sabe cómo manejarlo, pero por ahí sí estoy un poco de acuerdo con Yaco en el sentido de que, a veces es darte un tiempo, no por Ale, porque obviamente no estamos hablando de ella puntualmente, pero sí por el ‘Gato’”, comentó la ‘chinita’ en América Espectáculos.

“Te acabas de divorciar, date un tiempo para ti mismo porque por ahí terminas... no sé, y lo dije la primera vez que comenté sobre lo de Melissa, a veces cuando pasas por una cosa así, tratas de sentirte mejor más rápido y te apoyas donde no debes, pisas donde no debes y miras para donde no debes, y a veces te sueles equivocar, entonces no sé, podría ser algo chévere tomarte tu tiempo”, expresó Jazmín Pinedo.

Y aunque Yaco Eskenazi coincidió con Jazmín Pinedo, el esposo de Natalie Vértiz manifestó su deseo de que esta pareja se concrete: “Yo conozco a Ale y definitivamente Ale es una chica A-1, y me encantaría pensar y sentir que se van a lograr y que les va a ir bien y que van a terminar siendo una pareja linda, pero el tiempo lo dirá”.

“El tiempo nos dirá qué va a pasar con estas nuevas parejas que han salido”, concluyó Natalie Vértiz.

Fuente: América Televisión

