Jean Paul Santa María arremete contra Angie Jibaja: “Ella debe callarse, Romina es la madre de mi hijos”

Jean Paul Santa María no se quedó callado luego de que Angie Jibaja amenazara con demandar a Romina Gachoy por hablar de sus hijos.

“ Esta señora (Angie Jibaja) cree que puede intentar callar a mi esposa Romina Gachoy, quiero aclarar que mi esposa y madre de mis hijos puede hablar de ellos cada vez que lo crea conveniente con total libertad, y cuenta con todo mi apoyo y respaldo, sobre todo porque es su madre. Es ella quien cría, ama, cuida y vela por la estabilidad de mis hijos ”, sostuvo el integrante de ‘Gran Orquesta Internacional’ a Trome.

Asimismo, le recordó a la ‘Chica de los tatuajes’ que tiene una prohibición de hablar de sus hijos por orden judicial y que “no sea desubicada”.

“ La que debe de callarse y no emitir ni el más mínimo comentario aquí es esta señora, que en principio no tiene por qué meterse en temas familiares que no le competen y además es ella la que no puede hablar de mis hijos, tiene una prohibición por orden del juez. Así que mejor respete la ley y no sea desubicada ”, señaló.

