Jean Paul Santa María decidió pronunciarse luego de que Romina Gachoy revelara que ya no se siente ‘cómodo’ de integrar la orquesta liderada por Christian Domínguez, tras el polémico ampay del cantante con Mary Moncada.

Santa María reveló que está evaluando el tema con la uruguaya, además, prefiere no opinar sobre el ampay del co-conductor de ‘América Hoy’.

“ Entiendo a Romina. Lo que vaya a pasar, si sigo o no sigo, es algo que estamos evaluando por interno. Aún no puedo dar una respuesta sólida respecto al tema. Sobre el otro tema (del ampay) prefiero no opinar, es delicado ”, manifestó Jean Paul a Trome.

Además, la expareja de Angie Jibaja aclaró que respetará su contrato. “Tengo un contrato que respetar y sobre todo un compromiso con el público que me sigue”, añadió.

Romina Gachoy revela que Christian Domínguez llevaba a Mary Moncada a los shows

Romina Gachoy contó que Jean Paul Santa María ya no se siente ‘cómodo’ de seguir integrando la orquesta de Christian Domínguez, tras el ampay del cantante. Además, la modelo contó que Domínguez llevaba a Mary Moncada a las presentaciones.

“Jean Paul no está cómodo con todo esto. Él está analizando si sigue o no (en la orquesta)”, expresó Gachoy a Trome.

Además, la uruguaya confesó que el co-conductor de ‘América Hoy’ negaba ser el protagonista del polémico ampay.

“Christian negaba totalmente que era el protagonista del ampay, lo negó con sus compañeros, producción y mánager. Cuando esta persona (Mary) fue al evento nadie tenía idea quién era, Christian la presentó como si fuera una persona de las que había contratado para el evento”, añadió.

Te puede interesar