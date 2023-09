Jean Paul Santa María y Romina Gachoy anunciaron el fin de su matrimonio tras 11 años de relación. La noticia sorprendió a todos los seguidores de la pareja, pues hasta hace poco el cantante peruano y la modelo uruguaya se mostraron enamorados dando la idea de que su romance se mantenía sólido.

En ese sentido, llama la atención que hace poco menos de un mes, el 17 de agosto, el cantante peruano le dedicó un romántico mensaje aún esposa por su aniversario de bodas. Sin embargo, HOY miércoles 13 de septiembre a través de sus redes sociales decidió a dar a conocer su decisión separarse.

¿Cuál fue el romántico mensaje que le dedicó Jean Paul Santa María a Romina Gachoy?

El padre de los hijos de Angie Jibaja le dedicó un conmovedor mensaje a la modelo uruguaya e indicó que ella fue lo mejor que le había pasado.

“ ¡Hola, mi reina! Cuando pienso en que escribirte en este momento… todo se resume en gracias, gracias a ti, a Dios, a la vida, a todo lo que haya confabulado para que aparezcas en mi vida porque fuiste, eres y siempre serás lo mejor que me pasó, me pasa y me pasará. Te escribo esto y de solo pensarlo y sentirlo se me llenan los ojos de lágrimas ”, escribió el peruano en aquella ocasión.

En ese sentido, el artista también le agradeció a Romina todo lo que hace por él para luego reafirmar su amor por su esposa. “ Gracias por ser mi hábitat, mi lugar favorito, no te cambiaria por nada. Te lo dije, pueden existir lugares maravillosos, pueden haber miles de caminos y oportunidades en esta vida, pero si no es contigo y a tu lado nada tiene sentido, contigo así este en el desierto todo es perfecto. ¡Te amo! Te amo con todo mi corazón, cómo jamás amé ni amaré, cómo no sabía que podía amar y que gracias a ti lo descubrí y es mágico. ¡Felices 8 años de casados, mi reina! ¡Vamos por más!”, agregó.

Jean Paul Santa María y Romina Gachoy juntos





