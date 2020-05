¿Se acabó el amor? Tras la noticia que causo revuelo en el país, donde se confirmaba el resultado positivo al coronavirus de la prueba que se realizó Jefferson Farfán; Yahaira Plasencia por su parte estaría buscando retornar al Perú por una posible ruptura con el futbolista.

Y es que según la columna ‘Pisa Pelota’, el popular ‘Foquita’ le habría pedido a sus amigos que consigan como sea un vuelo humanitario para que la salsera regrese a Lima. Recordemos que hace algunas semanas se confirmó que la parejita venía pasando la cuarentena en Rusia.

Sin embargo todo no habría sido color de rosas, ya que debido a las constantes diferencias durante este aislamiento social obligatorio decretado alrededor del mundo para evitar el avance de la enfermedad, la relación de “amistad” que ambos señalaban, habría llegado a su fin.

“Ya no la aguanta, ella tampoco y decidieron acabar con todo. El pelotero perdonó hasta lo que no se debe, pero no soportó la convivencia. Ese posteo de la ‘Cotó’ en Instagram rogando por su salud es puro tango”, se lee en la columna que fue publicada en Trome.

Se contagió en la fiesta que le hizo a ‘Yaha’

Luego de la polémica que se creó tras las revelaciones de Farfán, quien le confirmaba a su entrañable amigo Paolo Guerrero, que venía pasando la cuarentena con Yahaira y otras personas más en dicha casa, la duda se sembró en todos, ya que estos miembros de la vivienda también podrían estar infectados, incluyendo la ‘Reina del totó’.

Un detalle particular, es que algunos señalan que el pelotero pudo haber contraído el virus cuando la salsera festejó su cumpleaños y mandaron decorar la casa para celebrar.

