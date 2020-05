La cantante salsera, Yahaira Plasencia, se encuentra pasando la cuarentena en Rusia, al lado del futbolista Jefferson Farfán, quien acaba de dar positivo al coronavirus.

Yahaira tuvo que salir al frente para desmentir a todos pues se especuló que ella había contagiado al deportista de la selección peruana.

“Yo he estado internada casi 3 semanas en la clínica porque me han operado los riñones. Cuando a mi me dieron de alta, Jefferson ya presentaba síntomas del COVID-19 y lo pusieron en aislamiento. Cuando yo llegué a casa, lo mismo hicieron conmigo, me pusieron en aislamiento social”, contó.

“Vinimos recuperándonos tranquilos y cumpliendo la cuarentena como debe ser. Cada uno con su tratamiento, yo de los riñones y él del COVID-19. Aquí nadie ha contagiado a nadie y espero que ese tema haya quedado claro para toda la gente que se preocupa. Estoy bien, vamos a estar bien”, agregó.

Luego de todo esto, Yahaira Plasencia se animó a dar una gran noticia a todos sus fans y es que su tema "Cobarde" está número uno en Puerto Rico.

“Ahorita lo que yo más quiero es recuperarme para seguir con mis proyectos con lo que más amo que es la música y también me dieron una noticia linda hoy día, que me motivó mucho y es que estamos con Cobarde número uno en Puerto Rico y la verdad es increíble, muchísimas gracias por su apoyo, les mando un fuerte abrazo, cuídense mucho, Dios los bendiga”, finalizó.

