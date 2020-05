Esta noche, la salsera Yahaira Plasencia decidió romper su silencio en torno a todo lo que se viene especulando sobre su relación con el futbolista de la selección peruana, Jefferson Farfán.

Esta es la primera vez que Yahaira se manifiesta sobre el futbolista al mencionarlo por su nombre.

La salsera confirmó que ellos han estado separados durante 3 semanas.

¡Tal como lo leen!

Este distanciamiento se debió a que Yahaira fue sometida en Rusia a una operación a los riñones.

Cuando regresó a casa, tras el alta médica, Yahaira cuenta que Jefferson Farfán ya tenía los síntomas del temido coronavirus.

“Yo he estado internada casi 3 semanas en la clínica porque me han operado los riñones. Cuando a mi me dieron de alta, Jefferson ya presentaba síntomas del COVID-19 y lo pusieron en aislamiento. Cuando yo llegué a casa, lo mismo hicieron conmigo, me pusieron en aislamiento social”, contó.

Yahaira agregó que ambos se encuentran en mejor estado de salud y agradeció la preocupación por Jefferson y ella.

“Vinimos recuperándonos tranquilos y cumpliendo la cuarentena como debe ser. Cada uno con su tratamiento, yo de los riñones y él del COVID-19. Aquí nadie ha contagiado a nadie y espero que ese tema haya quedado claro para toda la gente que se preocupa. Estoy bien, vamos a estar bien”, agregó la cantante de Cobarde.

