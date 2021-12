El exchico reality Jenko del Río defendió a su expareja Andrea Luna y contó que vivió un incómodo episodio con Pietro Sibille, quien recientemente aseguró que la actriz le fue infiel con Andrés Wiese.

Todo ocurrió este jueves 2 de diciembre, cuando el programa “Amor y fuego” llamó al excombatiente, quien aseguró que Luna es una buena persona: “Lo que puedo decir sobre Andrea, en mi opinión, es una chica de buenos sentimientos, es buena, lamentablemente a veces le ganaba algunos impulsos”.

“Me sorprende un poco (que Andrea haya aguantado presunta violencia por 7 años)”, declaró Jenko del Río. El exchico reality también descartó que Pietro Sibille sea el “mejor actor del mundo”, como supuestamente habría dicho a Andrea Luna: “Eso es mentira, si bien es cierto es muy buen actor, pero creo que tiene su vida un poco accidentada”.

En ese sentido, Jenko del Río contó que Pietro Sibille arremetió contra él en una entrevista pese a que no le había hecho nada: “Una vez me comenzó a decir unas cosas de la nada, sin yo haberle hecho absolutamente nada”.

“Le preguntaron sobre mí y dijo que figureti, que esto, que lo otro”, contó excombatiente. “Me dijo figureti, pero no tengo ganas de figurar, no me interesa el mundo de la televisión”.

Asimismo, Jenko del Río reveló que un amigo en común con Andrea Luna le contó “cosas no muy bonitas sobre la relación (de Pietro y Andrea), de algunas actitudes que pasaban”.

“Mira cómo da muchas vueltas el mundo que una vez ella me acusó de algo parecido, que yo le había sido infiel, y yo sí dije, recalqué que yo no había estado con ella en el momento que inicié una nueva relación, y ahora mira también le pasa lo mismo a ella, qué irónico”, expresó.

Jenko del Río también descartó que Andrea Luna le haya tirado un vaso de vidrio a su exesposa Paloma Fiuza en una discoteca: “Tiró un poco de agua, no tiró el vaso, eso es mentira, tiró agua”.

“En mi relación con ella durante dos años, quiero recalcar que es una buena chica, una chica muy emprendedora, ella trabajaba, ayudaba mucho a su familia, pero no todo es color de rosa, todos los humanos creo que tenemos nuestros errores”, concluyó Jenko del Río.

Willax - Jenko del Río sobre Andrea Luna - diario OJO

Fuente: Willax Televisión

