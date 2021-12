El reconocido actor Pietro Sibille confirmó que su expareja, la actriz Andrea Luna, le fue infiel con el también actor Andrés Wiese meses atrás, cuando fueron captados besándose en Miami.

A través de Instagram, Pietro Sibille compartió la letra de la canción Embustera de Joaquín Sabina:

“Siempre voy a tenerte que agradecer que hayas sido conmigo tan embustera, que me hayas enseñado lo que es querer bailar mientras rodamos por la escalera. Has despejado mis dudas y has logrado que aprendiese a ser un perfecto Judas desde la J a la S. Por ti he comprendido que la humedad es algo que se seca y se olvida. Gracias a ti he sabido que la verdad es solo un cabo suelto de la mentira. Por eso sé que perderte no era quedarse sin nada. La muerte es solo la suerte con una letra cambiada. ¡Embustera!”, se lee en la publicación de Pietro Sibille.

Junto a la canción, Pietro Sibille admitió que no soportó callar más y decidió contar lo que realmente pasó entre él y Andrea Luna. En ese sentido, reveló que seguían juntos cuando salió el ampay e incluso llamó “imbécil” a Andrés Wiese, afirmando que “ni siquiera” es un buen actor.

“Sí. Ya no aguanté más la mentira. Es totalmente falso lo que dijo @andrealunaoficial. Sí estábamos juntos cuando hizo lo que hizo con el imbécil ese de @andreswiese_r (Ni siquiera es buen actor).. Punto. Buenas noches! (No se molesten en hacer comentarios, nunca los leo)”, escribió Pietro Sibille.

Hasta el momento, ni Andrea Luna ni Andrés Wiese se han pronunciado al respeto.

VIDEO RECOMENDADO

Cynthia Klitbo es sorprendida por su pareja

La actriz mexicana Cynthia Klitbo fue sorprendida por su novio Juan Vidal durante el programa ‘En Boca de Todos’. La pareja se confundió en un tierno beso y hasta se animaron a bailar merengue. (Fuente: América TV) https://www.americatv.com.pe/

TE PUEDE INTERESAR