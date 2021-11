Pietro Sibille y Andrea Luna, una de las parejas más estables de la farándula local, terminaron su relación el pasado 2 de agosto cuando las cámaras de ‘Magaly TV, La Firme’ captaron a la actriz dándose un apasionado beso con su guapo colega Andrés Wiese.

Tras más de cuatro años de romance, el recordado ‘Misterio’ decidió borrar todo rastro visual de lo que fue su relación con Andrea Luna y optó por eliminar todo recuerdo que mantenía con ella de su cuenta de Instagram.

Una de las publicaciones que Pietro decidió borrar de su vida fue una dedicatoria que le dedicó a la actriz donde le agradecía por ser parte de su vida.

“Tuve la suerte de actuar junto a ella una vez más. Siempre es un placer descalabrarte y anestesiarte. Gracias por todo, mi compañera, mi cómplice, mi enemiga íntima, mi amante, mi patria, mi luna”, escribió Pietro.

¿Por qué terminaron Pietro Sibille y Andrea Luna?

A principios de agosto, el programa de Magaly Medina difundió un ampay de Andrea Luna y Andrés Wiese en Miami. En el video, se veía a los actores dándose un beso en una discoteca de Miami, Estados Unidos.

Luego del escándalo que se desató tras las imágenes, la actriz, quien mantenía —hasta donde se sabe— una relación de siete años con Pietro Sibille, se pronunció a través de sus redes sociales y exigió que ya no se especulará sobre su vida privada.

Pietro Sibille y Andrea Luna, una historia de amor que terminó tras un ampay

El 2017, la pareja formalizó e hizo pública su relación. En este entonces, Andrea Luna explicó que su conexión con Sibille, quien le lleva 14 años, no solo era amorosa. “Pietro no es solo mi novio, también es mi maestro. Él me guia”, afirmó a Perú21.

Desde ese momento, Pietro Sibille y Andrea Luna fueron vistos juntos frecuentemente en las alfombras rojas y otros eventos relacionados al mundo del espectáculo.

