Maluma y Jennifer Lopez participaron en una charla en la “Latin Music Week”, la conferencia que precede a los premios Latin Billboard. Los artistas tuvieron una amena conversación con Leila Cobo, a quien le comentaron cómo fue su experiencia en el rodaje de la película que protagonizan juntos “Mery Me”.

“Por primera vez tenemos una película de gran presupuesto y a gran escala que tiene una banda sonora original y bilingüe, en la que además dos protagonistas son latinos”, dijo Lopez. Y añadió que ese logro “es parte de la meta que he tenido desde que comencé mi carrera. Siempre quise que se me viera como una artista latina, que puede hacer todo tipo de papeles y todo tipo de música”.

En otro momento de la charla, la intérprete de “On the Floor” señaló que el “secreto de su éxito” está en que se siente orgullosa de haber nacido en Puerto Rico.

“Todos saben que soy una chica puertorriqueña del Bronx. No es algo que haya tratado de ocultar o que pensé que debería esconder para poder salir adelante. Siempre sentí que esa individualidad, fue lo que me hizo diferente de cualquier otra actriz que estaba ahí cuando empecé e incluso antes de que empezara a hacer música, y por eso es súper importante para mí”, sostuvo.

“Me parece que algunas personas comentan: ‘Siempre está diciendo que es de Puerto Rico. Ella es del Bronx, siempre tal y tal’. Sí, porque estoy porque estoy orgullosa de eso y no hay una razón para que yo esconda alguna vez esa parte de mí para tener éxito. Al contrario, siento que ese es el secreto de mi éxito”, añadió la pareja de Alex Rodríguez.

“Imagínate lo importante que es para mí que tengo un tatuaje que dice Medellín”, añadió Maluma. “Hay algo que corre por tu sangre que te hace ser quien eres, que te da ese fuego, esa pasión. Esas son cosas de clichés, relacionadas con los latinos, pero la verdad es que es algo real”, añadió J.Lo para hacer referencia a que la gran mayoría de los latinos tienen un vínculo muy especial con sus raíces.

“Exactamente, solo quiero que me conozcan en todo el mundo que soy colombiano. Y latino, y yo estoy representado mi cultura”, enfatizó el intérprete de “Hawái”. “La gente siempre me pregunta cuándo voy a sacar música en inglés, pero les respondo que para qué. Yo he tenido conciertos en Rumania, en Estados Unidos, con gente cantando mis canciones en español. Esa es mi esencia como artista y no la quiero perder”, agregó.

Los artistas dijeron que ambos están preparando nuevos discos en español y no descartaron la idea de salir de gira juntos cuando se pueda.

