Desde que Alessia Rovegno fue elegida como ‘Miss Perú', una de sus principales detractoras, fue Magaly Medina, quien dejó entrever que la corona de la joven modelo, habría sido producto de una argolla, ya que Jessica Newton se la habría ofrecido con tal de que venga a Perú.

Tras la abrumadora derrota de Alessia Rovegno, quien no logró quedar entre las primeras 16 que disputarían la corona del ‘Miss Universo’, los comentarios de Magaly Medina, quien ahora está de vacaciones, no se hicieron esperar: “Lo dije. No tenías ni actitud ni carisma y menos vocabulario. Quedó fuera de las 5, Yanickl Maceta fue más”, fue el contundente comentario de la ‘urraca’ quien no tuvo piedad para la novia de Hugo García.

Jessica Newton fue un poco más corta en su respuesta, defendiendo a su ‘Miss Perú: “Rebelde contra el bullying. No permitan jamás que nadie limite sus sueños”, fue el mensaje de la empresaria de la belleza, quien acompañó su publicación, con un video de Magaly Medina rajando sin piedad de la novia de Hugo García.

Las declaraciones de Jessica Newton | Imagen compuesta 'Ojo'

