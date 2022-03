Jessica Newton insiste en que las ganadoras del ‘Miss Perú La Pre’ no fueron elegidas por sus “apellidos”. Como se sabe, la victoria de Kyara Villanella (hija de Keiko Fujimori), Gaela Barraza (hija de Carlos Barraza) y Alondra Huárac (hija de Nilver Huárac), generó mucha polémica en los últimos días.

El reportero de ’Magaly TV La Firme’ encaró a la directora del Miss Perú y le preguntó si las adolescentes ganaron por ser hijas de quienes son. Incluso, la mamá de Cassandra Sánchez de Lamadrid aseguró que no conoce personalmente a los padres de sus concursantes.

“No conozco a los padres de ninguna de ellas, salvo a su papá (’Tomate’ Barraza) que lo he visto en alguna oportunidad en Latina. Yo no las he entrevistado para ingresar al certamen. Creo que ella son muy valientes, no han ingresado porque son las hijas de nadie, han ingresado porque ellas mismas quería cumplir su sueño”, comentó.

Sostuvo que recién esta semana se reunirá con los padres de las ganadoras para coordinar sus horarios para los próximos meses.

“No conozco personalmente todavía a los padres, los voy a conocer esta semana cuando conversemos de cuál es el alcance del certamen, coordinar horarios porque ella todavía están en el colegio”, añadió.

Jessica Newton habla de las ganadoras del Miss Peru la pre

TE PUEDE INTERESAR