Tras el buen resultado de Janick Maceta en Miss Universo, Jessica Newton ya estaría buscando a la nueva Miss Perú. Y es que el Miss Universo 2021 se realizará en diciembre en Israel.

Por esta razón, los seguidores del concurso de belleza preguntaron a Jessica Newton si la modelo Luciana Fuster representaría a Perú en dicho concurso.

“Luciana Fuster sería un fuego, no pasaría desapercibida en MU (Miss Universo) con sus 4 millones de seguidores”, señaló un usuario en Instagram.

Sin embargo, Jessica Newton aseguró que la popularidad de la reina no es lo importante: “¡No compiten los seguidores! Compite la reina y ella (Luciana) me parece guapísima”.

De otro lado, Jessica Newton aseguró que no está buscando a una mujer parecida a Janick Maceta:

“Esa mentalidad es la que no permite que Perú destaque en todo. Nosotros no designamos, competimos y no le tenemos temor a la competencia, es sana y buena. No quiero otra Janick Maceta, ya tengo una y me encanta”, explicó.

Fuente: Instagram Jessica Newton

