La presidenta del Miss Perú, Jessica Newton, se pronunció sobre las declaraciones que la ex Miss Junín dio al programa “Amor y fuego”.

A través de Instagram, un usuario preguntó a Jessica Newton sobre el incidente. “¿Qué opina del show que hizo la ex Miss Perú Junín en “Amor y fuego”?”, señaló el cibernauta.

La presidenta del Miss Perú restó importancia a Maydú Gamarra y al programa conducido por Rodrigo González y Gigi Mitre.

“(No opina) Nada! 1. No veo ese programa. 2. No sé quién es la chica”, señaló Jessica Newton. “No pierdan su vida en gente o cosas que no suman”, agregó.

Recordemos que durante el programa, la exMiss Junín aseguró que no habría una razón válida para que Jessica Newton la destituya tan solo cuatro días después de ganar la corona.

“Yo no hice nada malo, si me van a juzgar por cosas del pasado... les fastidie, les pique o les arda, yo fui la reina justamente, tuve la corona y nadie me va a quitar la satisfacción, de que me hayan dado la banda del Miss Perú Junín”, afirmó.

Fuente: Instagram Jessica Newton

VIDEO RECOMENDADO

Allison Pastor en América Hoy

Allison Pastor no pudo evitar quebrarse al hablar de la frustración que le genera todo lo que se ha dicho sobre ella y su participación en el programa Gisela Valcárcel. (Fuente: América TV)

TE PUEDE INTERESAR