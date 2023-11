Jessica Newton se pronunció tras las declaraciones de Magaly Medina contra su hija Cassandra Sánchez y su yerno Deyvis Orosco. La directora del Miss Perú considera que es una lástima que la periodista siga utilizando a su familia para generar rating.

En ese sentido, la exreina de belleza no quiso hablar sobre la pedida de madrinazgo a la ‘Urraca’, pues asegura que ni se acuerda de ella.

“Qué lástima que después de tantos años siga utilizándome, a mí, a mi nieto, mi familia, mi yerno, para generar rating. No tenemos nada que decir, si le sirve hablar de nosotros, ojalá que le vaya bien. Me importa tres pepinos lo que pueda decir o pensar ”, sostuvo.

Además, Jessica Newton reconoce que si prioridad es su familia y no piensa permitir que nada ni nadie perturbe su tranquilidad.

“ Estoy viviendo una etapa maravillosa de mi vida y no pienso permitir que nadie la perturbe. No puedo cambiar al resto, pero sí decidir no más gente tóxica en mi vida ”, agregó.

