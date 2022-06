No se calló nada. Jessica Newton no dudó en salir al frente para defender a Alessia Rovegno de los distintos ataques que habría recibido por parte Magaly Medina tras su postulación al Miss Perú 2022.

Y es que en conversación con el programa “Amor y Fuego”, la organizadora del certamen de belleza aseguró que la popular ‘Urraca’ “ataca malintencionadamente” a la hija de Bárbara Cayo.

“Quien resulte electa tendrá todo mi apoyo, pero no existe razón alguna para que uno ataque a una persona tan malintencionadamente (...) No creo que a pesar de ese aparente conocimiento que hay de muchas personas, que creen que pueden manejar el tema de las mises, los comentarios nunca me han tomado mucha importancia cuando no son de alguien que tiene dos cosas: conocimiento del tema y buenas intenciones”, expresó tajantemente la suegra de Deyvis Orosco.

Por otra parte, Rodrigo González comentó que el físico de la novia de Hugo García “dejaría muy bien parado al Perú”. “Alessia también sigue siendo mi favorita, digan lo que digan”, remarcó su compañera de conducción, Gigi Mitre, en apoyo a la modelo.

TE PUEDE INTERESAR

VIDEO RECOMENDADO