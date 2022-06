Las entrevistas no son lo suyo. Alessia Rovegno es una de las postulantes favoritas a ganar la corona del ‘Miss Perú’ 2022, pero al parecer, la belleza no estaría acompañada de desenvolvimiento escénico, ya que tuvo muchos tropiezos en sus declaraciones y Magaly Medina no la perdona.

En ‘TikTok’ se viralizó un video en el que Alessia afirmó que si pudiera, “cambiaría la paz en el mundo” y esto fue motivo de burlas para Magaly Medina: “Dice que cambiaría la paz, hay fíjate qué inteligente esta muchacha y la quieren llevar con la corona de Miss Perú, no por favor, como peruana inteligente me opongo, sería un homenaje a la brutalidad”.

No contenta con tener en el suelo a la hija de Bárbara Cayo, Magaly Medina afirmó que la belleza no es suficiente: “Queremos que las mujeres no solo sean bellas, sino que también tengan materia gris en el cerebro”.

