Cada vez falta menos para que Alessia Rovegno represente al Perú en el ‘Miss Universo 2022′ y mientras que algunos se suman al apoyo de la novia de Hugo García, otros la critican sin piedad y esta vez por su bronceado.

No faltó quien acusó directamente a Jessica Newton por permitir que la hija de Bárbara Cayo se haga un bronceado a pocos días de comenzar el certamen de belleza: “Jessica, por qué has dejado que se broncee tanto, más llama la atención por su bronceado que por otra cosa, estoy indignada”.

Lo más inesperado de la publicación, no fue el raje en contra de Alessia Rovegno, sino la polémica respuesta de Jessica Newton, quien sacó las garras por la novia de Hugo García: “Báñate y relájate. Alessia Rovegno está feliz y yo ocupada apoyándola”.

No cabe duda que la popular empresaria de la belleza, no aguanta pulgas y también le respondió a otra usuaria que le preguntó si era o no era verdad que Alessia Rovegno se bronceó: “Sí, se ha bronceado y le gusta, ¿y si la dejamos vivir su sueño?”, fue la respuesta de la suegra de Deyvis Orozco.

