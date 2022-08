Jessica Newton salió en defensa de la Miss Perú 2022, Alessia Rovegno, luego que esta participó en un evento de un patrocinador de Miss Universo en la ciudad de Miami, Estados Unidos.

Y es que al evento también asistieron otras candidatas de países latinoamericanos, lo que generó comparaciones entre las reinas de belleza. Algunos usuarios no dudaron en criticar el atundo y la pasarela de la novia de Hugo García.

En ese sentido, Jessica Newton decidió defender a Alessia Rovegno: “Con relación a Alessia, increíble, me encantó cómo se vio, me gustó la soltura, me gustó la alegría, me gustó lo cercana que se le sintió, habrá gente que le guste más, habrá gente que le guste menos porque vivimos en un mundo donde criticar parece que se ha convertido en el nuevo deporte nacional”.

“Así que yo sigo conectada a Netflix y disfrutando de mi familia, de mis reinas, de mi equipo y de mi trabajo”, dijo la presidenta del Miss Perú, quien afirmó que bloqueará a los usuarios que hagan estos comentarios.

“Cuando uno se centra en las cosas positivas, todo funciona y todo se maneja mejor, así que los que me están escribiendo, quejándose, diciendo y lamentándose, he decidido por bloquear”, expresó.

“No compartan su toxicidad conmigo, el criticarlo todo es un hábito muy dañino y no lo acepto más en mi vida”, escribió Jessica Newton.

Fuente: Instagram @jessicanewtonofficial_

