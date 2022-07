Jessica Newton estuvo unos días por España junto a su esposo Sebastián Sánchez De Lamadrid y su menor hija luego del certamen internacional de belleza Miss y Mister Supranational 2022. Sin embargo, ahora retornó al Perú para reencontrarse con sus seres más queridos y cercanos.

Como se sabe, la organizadora del Miss Perú ha dejado bastante en claro en sus redes sociales que tiene varios amigos cercanos tras alejarse de Magaly Medina por un fuerte enfrentamiento que se hizo público.

Sin embargo, Newton retornó a la capital y no dudó en compartir con sus seguidores, mediante su cuenta oficial de Instagram, el preciso momento cuando se reencontró con su trabajadora del hogar Rosaura, quien se emocionó al ver nuevamente a la familia Lamadrid Newton.

“Buenos días mi Rous, ¿a qué hora te has despertado? Yo a las 5 por el jet lag”, dijo en un inicio Jessica Newton. Por su parte la popular ‘Rous’ respondió bastante alegre: “Acá reincorporándome. La verdad, la verdad, como le digo al señor, ahora sí he dormido, porque he tenido desarreglo. De noche trasnochaba y de día cuidando cabeceaba, pero he tenido un desarreglo, como estaba solita”.

