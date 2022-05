Jessica Newton se encuentra en el ojo de la tormenta pública tras exponerse que tendría candidatas favoritas para representar al país en el extranjero. Y es que frente a ello, una usuaria en redes sociales se animó a advertirle a la organizadora del Miss Perú con contar quién sería su modelo ideal.

Como se sabe, la exreina de belleza realizó un evento en donde presentó a las modelos que lucharán por obtener la corona. No obstante, se mostró bastante molesta al ver las amenazas de una una joven por querer que la participante Tatiana Calmell gane si o sí.

“Odio los certámenes de belleza porque básicamente califican a una mujer por como se ve, pero si Tatiana Calmell no llega al Miss Universo... yo I’m gonna through hands (voy por las manos)”, se le escucha decir a la joven mediante un video que se ha vuelto viral en TikTok.

Por su parte, Jessica Newton no dudó en utilizar su cuenta oficial de Instagram para contestarle a la cibernauta. ”Cuando pienso que lo he visto todo, aparece esto... La misma libertad la tenemos todos y nunca me han gustado las amenazas de ningún tipo. Cuanta falta de salud mental hay en nuestro país”, comenzó diciendo.

Luego de unas horas, la suegra de Deyvis Orosco expuso a otra usuaria que también estaría atacándola en reiteradas ocasiones por sus decisiones en el reconocido certamen de belleza.

“Hoy desperté y me encontré con unos mensajes horribles de esta señorita. Qué hace que una mujer que no conoces te escriba extensamente llena de rabia a criticarte a ti y a tu familia, definitivamente falta de paz interior. Nadie feliz trata de hacerle daño a los demás. No normalicemos el hecho de atacar a otros. Todos debemos hacernos responsables de nuestras vidas, no culpemos a los demás”

