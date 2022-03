La presidenta del Miss Perú Jessica Newton aseguró que ha retirado todo lo tóxico de su vida, en medio de las críticas que tanto ella como su hija, Cassandra Sánchez de Lamadrid, y su yerno, Deyvis Orosco, vienen recibiendo de parte de Magaly Medina.

El programa Amor y Fuego preguntó a Jessica Newton si su yerno estaba evaluando tomar medidas legales: “No conocen a Deyvis Orosco”, respondió Jessica Newton. “Cuando alguien ataca, no es feliz”, agregó.

“La verdad no (le perturban las críticas). No importa lo desagradable que pueda ser un comentario, nadie puede retirar la sonrisa de mi cara y creo que así estamos todos”, dijo Jessica Newton. Y es que según la presidenta del Miss Perú, “cuando alguien es bendecido con tanto amor, no tiene espacio para nada más”.

En ese sentido, Jessica Newton aseguró que no le afectan las críticas: “permitir, luego de lo que hemos sufrido todos, que una palabra dicha pueda generar en nosotros algo negativo, ya es una decisión de cada uno”.

Sobre su amistad con Magaly Medina, Jessica Newton aseguró sentirse tranquila: “Yo todo lo que di, lo di con amor y guardo amor”. “La verdad es que no veo, he retirado todas las cosas tóxicas de mi vida, quiero tener un año feliz, quiero ser una abuela chocha”, añadió.

“Es un momento tan lindo como el que estamos viviendo, un momento donde los chicos están uniendo dos familias a través del amor como es esta criaturita, no merece perder el tiempo en nada, en nada que vaya a distorsionar”, aseguró Jessica Newton.

La presidenta del Miss Perú afirmó que está agradecida con la vida y no tiene tiempo para lo negativo: “¿Cómo puedo yo dejar de agradecer? ¿Cómo puedo yo centrarme en algo que no tiene ningún valor? Y eso es algo que le repito a todos en mis redes: denle valor a lo que tenga valor”.

“No darle importancia porque si no nunca vamos a tener paz”, comentó. Asimismo, sobre la presentación de su nieto en Cosas, que finalmente fue la exclusiva que supuestamente había prometido a Magaly Medina, Jessica Newton dijo:

“Yo, la verdad, que creo que la nota de Cosas es bella, me pareció lindo cuando se los propusieron, creo que se ha tomado al bebé y a los chicos con un cuidado, con un cariño, con un respeto y la idea era presentar al bebé de la mejor manera”.

Jessica Newton también evitó hablar sobre el nuevo concepto que tiene de la ‘urraca’: “Yo me quedo con las risas, no voy a juzgar a alguien porque estaría haciendo lo mismo”.

Willax Jessica Newton - diario OJO

Fuente: Willax Televisión

TE PUEDE INTERESAR