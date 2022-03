El martes 1 de marzo de 2022, la periodista Magaly Medina reveló que Jorge Pozo, el padre de Ethel Pozo, ofreció llorar frente a cámaras y hasta ir a buscar a Gisela Valcárcel y a su hija hasta las instalaciones de América Televisión en Pachacamac.

“El padre biológico de Ethel Pozo ha aparecido y hay un diario chicha que le ha dado tribuna, un diario donde después todos han rebotado, este es un diario chicha que se llama El Bono, un diario de esos que parecen en circunstancias políticas como la que vivimos”, comentó la ‘urraca’.

“Este señor se comunicó con mi producción también, quería hablar con mi productor o quería hablar conmigo, dejó dicho al teléfono que tenía cosas muy interesantes para contarme, cosas interesantes, decía, ‘quiero hablar con ella porque tengo cosas muy interesantes que le van a interesar a Magaly’. Yo le quiero decir desde acá, que con Gisela Valcárcel podré tener todas las diferencias del caso, en una época habremos sido enemigas terribles donde nos sacábamos todos los trapos sucios y nos hacíamos una guerra en verdad fangosa, pero esas épocas de la televisión ya pasaron, hemos evolucionado, creo, acá ya no estamos para darle cabida a gente que viene a aprovecharse de las enemistades en la televisión para revivir capítulos que no vienen al caso”, manifestó Magaly Medina.

La periodista aseguró que no se iba a prestar al show de Jorge Pozo: “ahora aparece cuando su hija es una chica lograda, cuando tiene recursos económicos, cuando no necesita de nadie que la mantenga, viene ahora a pedir ayuda y está dispuesto a aparecer en cualquier programa de televisión para decir cualquier pachotada con tal de fastidiar a su hija y a la madre de su hija, y yo no me voy a prestar para esos juegos inmundos jamás, porque detesto a los irresponsables, detesto a la gente que no se hace cargo de sus acciones”.

En ese sentido, Magaly Medina reveló que el padre de Ethel Pozo habría dicho que estaba dispuesto a hacer show en televisión: “Él no necesita chantajear públicamente a su hija biológica para que lo haga, no necesita usar a los medios y presionarlas de esa manera, eso habla de la catadura moral de este hombre. Yo no me voy a prestar para eso y nosotros lo hemos choteado en todos los idiomas y eso que a una de mis reporteras le ofrecieron que este señor estaba dispuesto a llorar, estaba dispuesto a irse a parar a Pachacamac, estaba dispuesto a parar donde la hija estaba para hacer su show, nosotros no nos vamos a prestar para eso, la enemistad televisiva tiene un límite”.

Finalmente, Magaly Medina reconoció que la ‘señito’ crió sola a su hija y no debería ser chantajeada por Jorge Pozo: “Gisela Valcárcel tiene un mérito al haber criado a su hija sola, yo no soy quién para criticárselo, no soy quien para enlodar eso, yo reconozco que tenemos grandes diferencias, nunca será mi amiga, sin embargo respeto lo que hizo por su hija, la sacó adelante, es una chica de bien -que no me guste como anima es otra cosa diferente-, pero es una chica de bien, profesional, madre de sus hijos que se gana la vida decentemente”.

VIDEO RECOMENDADO

Sheyla Rojas: Informe sobre su parálisis

TE PUEDE INTERESAR