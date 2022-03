Luego que el programa Amor y Fuego anunció una entrevista con Jorge Pozo, el padre de Ethel Pozo, la hija de Gisela Valcárcel reapareció en sus redes sociales al lado de sus hijas.

A través de Instagram Stories, Ethel Pozo compartió un breve video donde se ve a sus hijas alistando todo para regresar al colegio: “Mis amores. Mañana por fin vuelven al cole”, escribió

Este miércoles 2 de marzo, Ethel Pozo se volvió a reportar al lado de sus hijas, Doménica y Luana, mientras se dirigían al colegio. “Listas, primer día de clases, mis amores, bajemos, besito, bajemos, estamos listos”, dijo Ethel en el video.

Por el momento, ni Ethel Pozo ni Gisela Valcárcel se han pronunciado sobre la reaparición de Jorge Pozo en la televisión peruana. Y es que el hombre, de 66 años, regresó al Perú tras varios años viviendo en Ecuador.

En diálogo con el diario El Bono, Jorge Pozo reveló que está enfermo y pidió ayuda económica a Ethel Pozo y a Gisela Valcárcel: “Yo vine para pedir ayuda, estoy enfermo, tengo un tumor y no tengo dinero. Me comuniqué con el abogado pero él me dijo que no me ayudarían. Apelo a su sentido de humanidad y cambien de parecer. Yo creo que la ley me ampara”.

