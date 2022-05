La influencer Johana Cubillas, hija del futbolista Teófilo ‘Nene’ Cubillas, explicó a sus seguidoras por qué decidió ‘cuadrar’ a Mirella Paz por presuntamente intentar llamar la atención de su esposo en las redes sociales.

Y es que la ‘Nena’ aclaró que lo que le molestó es que Mirella Paz haya empezado a dar “me gusta” a las publicaciones donde su esposo, Juan Ichazo, aparece solo, y hasta lo empezó a seguir. Asimismo, desmintió que esto haya sido recíproco, pues su pareja ni siquiera sabía quién era la cantante.

En ese sentido, cuando le preguntaron por qué ponía “las manos al fuego” por su esposo, Johana Cubillas dio una contundente respuesta: “Esta pregunta me la hacen mucho y con eso confirmo que la mayoría refleja en el otro lo que ha vivido en su propia experiencia. Ojo que yo también lo he vivido y a mí también me han sido infiel en su momento, pero eso no quiere decir que va a pasar con todas tus parejas, muchos menos que todos los hombres sean iguales”.

“Yo pongo las manos al fuego por Juan porque sé muy bien con quién me casé, conozco sus valores, sé de dónde viene su lealtad, y él y yo sabemos muy bien todo lo que hemos pasado y aquí seguimos y seguiremos juntos. Nadie puede hablar de las relaciones de otras personas porque simplemente no las conocen, no tienen idea de la base de cada relación, de la calidad de personas que la forman, de los valores con los que se rigen, etc... Entonces cuando no hay eso, es muy fácil pensar que todos son infieles y que tarde y temprano te van a jugar mal”, añadió.

La hija del ‘Nene’ contó que confía plenamente en su esposo y su proyecto de vida junto a su familia: “No es mi caso, tengo plena confianza en mi esposo, no solo como pareja, sino como compañero de vida. Juan ha estado para mí incondicionalmente, y si se hubiera querido ir, ya lo hubiera hecho hace rato. El matrimonio se trata de trabajar juntos y de elergirse todos los días. No todo es lindo, no todo es color de rosas, siempre hay problemas, pero mientras el amor, la confianza, la admiración y el respeto sean la base, todo eso queda en segundo plano”.

