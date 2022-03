La cantante Mirella Paz fue acusada de intentar estafar a una emprendedora y, al ser consultada por la denuncia, la excandidata del Miss Perú se negó a responder porque no estaba maquillada.

De acuerdo al programa Magaly TV La firme, Mafer Sánchez, una emprendedora piurana, hizo un acuerdo con Mirella Paz en el año 2021, entregándole 60 prendas a cambio de que ella las promocione en las historias de Instagram.

“Mirella Paz, me estafaste, te hiciste llamar mi amiga, hasta el día de hoy desde el año pasado, no tengo ni siquiera respuesta tuya”, dijo la empresaria a las cámaras de la ‘urraca’.

Según las pruebas mostradas por la emprendedora, Mirella Paz le respondió varios meses después. “Escúchame, es como quedamos. Yo no te puedo devolver todas las prendas, pero lo que te ofrezco son unas fotos. Ahora, esas prendas están conmigo desde el año pasado ¿y ahorita quiéres que te mande todas las prendas?”, se le escucha decir en un audio.

“Vender las prendas ya usadas, no me parece”, dijo Mirella Paz.

Por su parte, la emprendedora señaló que tenía que devolver las prendas porque al final no cumplió con el trato: “Claro que quiero que me las envíe porque se supone que nunca hiciste historia ni me favoreció ni nada, y es tan conchuda, porque no encuentro otra palabra, fue conchuda”.

Al ser abordada por las cámaras, Mirella Paz se negó a responder porque no estaba maquillada: “Antes de venir me hubieses llamado, me hubieses dicho sabes qué, échate polvo, algo, rubor, mira, qué vergüenza”.

VIDEO RECOMENDADO

Daddy Yankee se despide de la música

TE PUEDE INTERESAR