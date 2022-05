Fuerte y claro. Johana Cubillas utilizó nuevamente sus redes sociales para arremeter contra Mirella Paz, a quien acusa de estar coqueteándole a su esposo. Y es que la hija de Teófilo Cubillas aseguró que no le molesta que admiren a su esposo por su físico, pero sí que lo intenten difamar.

“A mí no me molesta en lo absoluto que le likeen las fotos a mi esposo, de hecho, muchas de mis seguidoras me mandan mensajes a mí piropeándolo y yo me cag* de risa, me encanta porque sí pues, es un churro. El punto acá es que esta tipa quiera dejar a mi esposo mal parado (con quién sabe qué finalidad) difamándolo y diciendo que él la sigue, y le da likes, cuando Juan no sabía quién era hasta que yo le conté”, comenzó diciendo mediante sus historias de Instagram.

En ese sentido, Johana señaló que ella confía plenamente en su esposo, pero que no se quedará callada frente a una persona que presuntamente querría pasarse de ‘viva’ y malograr su familia.

“Entre Juan y yo no hay secretos y hay un respeto enorme, hay extrema confianza, por eso mismo jamás dudé de él en absoluto. A mí lo que me jod* es la pendej* que esta tipa se quiera hacer la rica diciendo mentiras sobre un hombre felizmente casado y con una familia hermosa (la nuestra)”, agregó.

Finalmente, dijo que fue ella quien salió a dar la cara porque es la ‘conocida’ en el medio, luego de haber declarado para el programa ‘Amor y Fuego’. “Lo haría un millón de veces porque no voy a permitir que intenten perturbar la tranquilidad de mi familia. Nadie se mete ni con ni esposo, ni con mi hijo”, finalizó.

