Johana Cubillas reveló que dejará la lactancia materna luego de ocho meses del nacimiento de su hijo Benjamín.

En un video publicado en Instagram, la hija del “Nene” Cubillas confesó que sufrió depresión posparto y para seguir con su tratamiento psiquiátrico, deberá tomar medicinas que le impiden seguir dando de lactar a su bebé.

“Para mí la lactancia emocionalmente fue todo un tema, a mí me dio depresión posparto y también el tema de la lactancia era algo que me afectaba emocionalmente demasiado porque es bien sacrificado. No dormía nada bien, al inicio era extraerme cada hora y media, dos horas”, explicó Johana Cubillas.

“Yo hace meses sentía que me la tenía que cortar porque yo tengo que seguir un tratamiento psiquiátrico, tengo que tomar medicamentos”, agregó.

Asimismo, Johana Cubillas aseguró que no siente culpa por tomar esta decisión: “Yo lo di todo, mi hijo no creo que me pueda reclamar nada porque hice todo, me extraje 8 meses y medio”.

Es así que Johana Cubillas aseguró que la lactancia no debería generar sufrimiento a la madre. “Para mí la lactancia no debe convertirse en un proceso de sufrimiento, de madre abnegada. Para mí no es así, para mí uno tiene que disfrutar a sus hijos y estar bien emocionalmente”, expresó.

Foto: Instagram Johana Cubillas

