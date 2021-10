La hija de Teófilo el ‘Nene’ Cubillas, Johana Cubillas, reveló que su hijo conoció a su abuelo en Estados Unidos.

A través de Instagram, un usuario preguntó si este encuentro se había dado: “¿Tu papá conoce personalmente a tu hijito?”.

Johana Cubillas contó que el pequeño Benjamín sí conoce a su abuelo, pero que este encuentro se dio por iniciativa de su esposo, Juan Ichazo.

“Sí lo conoce porque cuando estuvimos en Estados Unidos, Juan se tomó el tiempo de llevárselo hasta su casa para que lo conozca, por iniciativa de Juan, no de mi papá, y como ya lo dije varias veces, yo nunca me voy a oponer a esa relación”, respondió Johana Cubillas.

Johana Cubillas y su esposo, el argentino Juan Ichazo. Foto: Instagram Johana Cubillas

Sin embargo, la influencer aseguró que esta relación se dará mientras el ambiente sea sano: “A menos que vea que es algo tóxico para mi hijo, ahí sí de ninguna manera, mi hijo es la persona más importante de mi vida y jamás voy a permitir que nada lo perturbe, lo limite o le haga daño”.

En ese sentido, cuando le preguntaron por qué no se llevaba bien con su padre, Johana Cubillas respondió: “Porque tenemos valores distintos. Yo no me llevo más con él, él se lleva mal conmigo. Pero no hay resentimiento s de mi parte, todo bien, pero de lejos nomás”.

