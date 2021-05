Johanna San Miguel utilizó unos minutos de su programa ‘Esto es guerra’ para referirse una vez más a la segunda vuelta electoral de las Elecciones generales 2021 entre Pedro Castillo y Keiko Fujimori.

La conductora de televisión tomó un tiempo en el espacio de América Televisión para manifestarse contra el comunismo.

“Este 6 de junio, a votar con consciencia. A votar pensando en tu familia. A votar pensando en tu futuro. A votar por estar más unidos. No a la división, no a los odios. [Hay que] estar juntos, estar unidos. A votar por tu libertad, por tus derechos, que no nos vengan a pisar, a decir lo que tenemos que pensar, a decir lo que tenemos que decir”, indicó.

Asimismo, agregó: “No nos van a callar, estamos acá presentes. Hay que recordar que somos peruanos que la tenemos bien puesta. Nadie, nadie, nos va a callar la boca jamás. Comunismo nunca más en este país, señores”.

La recordada “Queca” de Pataclaun siempre ha mostrado su preocupación sobre la situación política en nuestro país y es muy activa en las redes sociales.

Vale indicar que Rodrigo González, Gigi Mitre, Melissa Paredes, Magaly Medina, Ezio Oliva, entre otros artistas también aprovecharon la coyuntura para compartir sus puntos de vista sobre los comicios electorales que se realizarán el próximo domingo 6 de junio.

VIDEO RECOMENDADO

TE PUEDE INTERESAR